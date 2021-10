Coccaglio, 19enne alla guida investe un anziano

(red.) Grave incidente martedì mattina a Coccaglio, nel bresciano, dove una neopatentata ha travolto un anziano che stava attraversando la strada.

L’uomo, 86 anni, è ricoverato in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia.

Il sinistro si è verificato attorno alle 8 nei pressi della rotonda di via Marconi: la 19enne di origini marocchine, residente a Palazzolo sull’Oglio, viaggiava in direzione di Rovato quando, all’altezza dell’attraversamento pedonale, non si è fermata per far passare l’anziano che è stato investito e sbalzato di una decina di metri dal luogo dell’impatto.

Sul posto, per i rilievi, ancora in fase di accertamento, la polizia locale del Monte Orfano che ha svolto anche le operazioni di deviazione del traffico, che ha poi ripreso la normalità attorno alle 9,30.

Alla giovane è stata ritirata la patente e, in attesa di ulteriori eventuali sviluppi, verrà denunciata per lesioni stradali gravi.