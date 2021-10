Roccafranca, una panchina viola per parlare di gentilezza

(red.) Roccafranca, nel bresciano, é uno dei 150 comuni italiani che ha attivato l’assessorato alla gentilezza, partecipando così all’attuazione del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza” (www.costruiamogentilezza.org), coordinato dall’associazione “Cor et Amor”, avente come obiettivo la costruzione di pratiche gentili al fine di accrescere il benessere della comunità mettendo al centro bambini e ragazzi, affinché la gentilezza diventi un’abitudine sociale diffusa. La scadenza per tale traguardo é il 21 marzo del 2036.

L’assessore alla gentilezza, Santa Floridia, nell’ambito di “Estate Insieme”, dopo la vittoria del bando regionale rivolto ai giovani da parte del Comune di Roccafranca in collaborazione con la scuola secondaria “G. Dalè” e la partecipazione della trasmissione radiofonica “Spazio Costruiamo Gentilezza” (condotta dalle associazioni “Radio Spazio Ivrea e Cor et Amor), hanno organizzato una puntata di “Dillo sulla Panchina Viola” (la panchina viola é un simbolo diffuso di gentilezza).

Si tratta di un format itinerante che trasmette la gentilezza dalle comunità locali. A sedersi sulla panchina viola, a Roccafranca, saranno i componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che parleranno di come la gentilezza viene vissuta nella loro quotidianità scolastica.

La puntata andrà in onda giovedì 14 ottobre dalle 17 alle 19, dalla palestra della scuole secondaria e potrà essere ascoltata in tutta Italia sulla web radio www.radiospazioivrea.it.

Gli studenti della “G.Dalé”, e tutti coloro che lo vorranno, potranno partecipare condividendo, durante la puntata, le proprie riflessioni e la propria esperienza sulla gentilezza a scuola inviando messaggi vocali, o scritti, al n° whatsapp della redazione 3770837707.

Ad anticipare i contenuti della puntata, trattati dai 13 componenti del CCR (Matilde Coccaglio, Alvina Kryeziu, Denise Ferraresi, Sara Mercandelli, Diego Rivetti, Anila Morina, Zaccaria Magli, Martina Berardi, Pietro Pallazzani, Marta Coccaglio, Anna Rivetti, Lucrezia Delfino, Samuele Facchi) sono i professori Chiara Begni e Nicola Rotondo, che coordinano il gruppo: “I ragazzi si sono preparati con impegno per questa importante iniziativa, ciascuno condividerà la propria esperienza scolastica di gentilezza. C’é chi parlerà di rispetto, chi di comprensione, altri ancora di amicizia e aiuto. Il loro intento sarà di far comprendere come con la gentilezza, a scuola, si sta tutti meglio”.

Le canzoni che saranno trasmesse durante la puntata, come inframezzo musicale, sono state selezionate dagli stessi ragazzi per trasmettere messaggi di gentilezza anche attraverso la musica.

A introdurre la puntata saranno l’Assessore alla Gentilezza Santa Floridia, il sindaco Marco Franzelli e la Dirigente Scolastica prof.ssa Letizia Elena Sibilia, mentre a condurre la puntata insieme ai ragazzi del CCR saranno gli speaker Alessandra Militello e Daniele Schilirò, affiancati dall’esperto di gentilezza Luca Nardi.