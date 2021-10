Pontevico, Giuseppe e Teresa “Giusti fra le Nazioni”

(red.) E’ una storia di coraggio ed abnegazione quella che viene da Pontevico, nella Bassa Bresciana, patria della coppia formata dal carabiniere Giuseppe Ippoliti e da sua moglie Teresa Zani, insigniti, post mortem, del titolo di “Giusti fra le Nazioni”, riconoscimento che viene attribuito dallo Stato di Israele a chi, durante la Seconda Guerra Mondiale, mise a repentaglio la propria vita per salvare quella degli ebrei perseguitati dai regimi nazista e fascista.

Edith Fischhof, 98 anni, e sua sorella Trude sono state protette e salvate, per un anno intero, da Peppino e Teresa, i quali le ospitarono nella loro casa bresciana fingendo che fossero loro cugine, sfollate da Viterbo.

Edith e la sorella vennero dapprima ospitate a Pontevico poi, i coniugi Ippoliti convinsero le suore Angeline a dare loro rifugio. E fu così che si salvarono dai rastrellamenti e dalle deportazioni.

La cerimonia di conferimento dell’onorificenza si è svolta giovedì mattina in una scuola di Latina, paese di cui Giuseppe era originario, alla presenza del sindaco di Pontevico, Alessandra Azzini.

Il carabiniere è deceduto nel 1974, la moglie Teresa nel 1990. Entrambi sono sepolti a Pontevico, dove vissero dal 1942.

A consegnare l’attestato al pronipote Paolo Ippoliti è stato l’ambasciatore di Israele, Dror Eydar, alla presenza di Edith Fischhof, arrivata da Israele.

La signora Edith ha lottato per anni perchè Giuseppe e Teresa, che non ebbero figli, fossero riconosciuti “Giusti fra le Nazioni”. Dopo avere trascorso tanti anni senza parlare di quella avventura, la signora Edith ha poi cercato in tutti i modi di ricostruire il gesto di generosità della coppia bresciana perchè avesse il giusto rilievo.