Poncarale, incidente in scooter: non ce l’ha fatta il 49enne

(red.) Troppo gravi le ferite riportate nella caduta con lo scooter: non ce l’ha fatta Marco Saiani, il 49enne di Bagnolo Mella, rimasto coinvolto in un incidente domenica 3 ottobre mentre percorreva via Martiri della Libertà, a Poncarale. L’uomo era diretto a casa, all’agriturismo “le Rondini”, gestito dalla moglie, quando ha perso il controllo dello scooter ed è finito fuori strada, cadendo nella roggia vuota che costeggia la strada.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ai soccorritori: il 49enne, titolare di un’azienda di tinteggiature, aveva riportato un forte trauma cranico ed era stato trasferito in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove è poi stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per la rimozione dell’ematoma.

Saiani ha lottato tre giorni, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

La moglie e la figlia dell’artigiano hanno autorizzato l’espianto degli organi: un gesto di generosità che permetterà a quattro persone di condurre una vita migliore. I funerali del 49enne saranno sabato alle 10,30 a Bagnolo Mella.