Chiari, auto fuori strada: tre feriti

(red.) E’ atterrato anche l’elisoccorso da Brescia per soccorrere i feriti di un incidente avvenuto nella mattinata di mercoledì 6 ottobre al confine tra Chiari e Castelcovati, nel bresciano.

Sulle cause dello schianto, verificatosi attorno alle 11 in via Tagliata, sono in corso i rilievi da parte dei carabinieri di Castrezzato: secondo una prima sommaria ricostruzione, una una Ford Fiesta guidata da una 30enne è uscita di strada mentre si immetteva da via Salnitro. Nessun’altra vettura sarebbe rimasta coinvolta nel sinistro.

A bordo tre persone, tra cui un ragazzino di 12 anni e un’altra donna, rimasta ferita in modo non grave, ma per la quale, in un primo momento, si era prospettato un quadro clinico più grave, con richiesta dell’elicottero del 118.

Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Castrezzato.