Il vice sindaco Pietro Sturla vince a Bagnolo Mella

(red.) Pietro Sturla ha vinto le elezioni a Bagnolo Mella. L’ex vice sindaco della precedente amministrazione ha ottenuto 2.561 voti, pari al 39,91% conquistando 11 seggi in consiglio comunale.

Seconda per un soffio Ermelina Ravelli con 2.529 voti, pari al 39,41 %, che ottiene tre seggi.

Due seggi e 1.327 voti (20,68%) per Eleonora Rossini.

Elettori: 9.532; Votanti: 6.528 (68,49%); Schede nulle: 73; Schede bianche: 38; Schede contestate: 0.