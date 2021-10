Gambara vota Tiziana Panigara con il 46,61%

(red.) Tiziana Panigara è stata eletta sindaco di Gambara con 1.154 voti (46,61%) conquistando per la sua lista 8 seggi in consiglio comunale.

Angela Zucchelli con 795 suffragi, pari al 32,11%, ha ottenuto tre seggi.

Un seggio per la lista guidata da Giovanna Rubessi che è stata votata da 527 cittadini (21,28%)

Elettori: 3.654; Votanti: 2.527 (69,16%); Schede nulle: 31; Schede bianche: 20; Schede contestate: 0.