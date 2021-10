Allevatore della Bassa condannato: maltrattava pony e asini

(red.) Un allevatore bresciano di equini è stato condannato al pagamento di 19.300 euro di multa per aver abbandonato e maltrattato i suoi animali che si trovavano al pascolo a Entroubles, in Valle d’Aosta. E’ arrivata dal Gip del tribunale di Aosta la condanna per il 52enne Ettore Cappelloni, allevatore di asini e pony residente a Gottolengo, nella Bassa Bresciana, e già nei guai con la giustizia per le accuse di truffa aggravata e induzione al falso per una presunta percezione indebita di contributi dall’Unione europea.

Cappelloni dovrà pagare 18milaeuro per aver provocato dermatite, scolo nasale e oculare, polmonite, rogna, cachessia, lesioni cutanee da morsi e congiuntivite a decine di equini, lasciandoli pascolare senza custodia in un luogo dalle condizioni climatiche proibitive in presenza di zone impervie e in terreni in cui l’erba era secca. Più altri 1.300 euro per l’abbandono delle carcasse degli animali morti.

Nell’ottobre 2020 era stato il Corpo forestale valdostano a scoprire l’accaduto: gli animali giravano vaganti e senza custodia nei pascoli che l’allevatore bresciano gestiva a Entroubles. Un centinaio di equini erano in condizioni critiche e furono posti sotto sequestro, per essere affidati all’associazione Horse Angels che li aveva a sua volta assegnati ad altre realtà amiche degli animali. Dopo il dissequestro ottenuto dall’allevatore, la gran parte di pony e asini sarebbero stati ricomprati dagli affidatari.