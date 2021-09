Tornado a Bettegno, la conta dei danni: 4,5 mln di euro

(red.) Ammontano ad almeno 4,5 milioni di euro i danni lasciati dalla tromba d’aria che ha colpito Bettegno, piccola frazione di Pontevico, nel bresciano, la scorsa settimana.

Sono 40 le persone ancora sfollate dopo il ciclone che si è abbattuto sul paese: chi ha subito i danni minori alle proprie abitazioni ha potuto fare rientro dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco e dei tecnici che hanno dato l’ok all’agibilità.

Per altri, invece, i tempi si allungano, ma l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandra Azzini, sta lavorando per ridurre i disagi ai nuclei più colpiti dalle conseguenze del tornado e che ancora sono ospitati negli alberghi. Sono stati infatti messi a disposizione delle famiglie sfollate tre appartamenti ammobiliati.

Per la ricostruzione degli edifici le tempistiche per la ricostruzione si annunciano più lunghe, nonostante la normativa in casi di calamità naturale sia più snella.

Per quanto concerne la stima dei danni, il Comune invierà la lista alla Regione, così da attivare i vari passaggi per la richiesta di risarcimento da calamità naturale. Tra le richieste, anche quella dei danni subiti nel settore agricolo, pesantemente colpito dal maltempo di domenica 20 settembre.