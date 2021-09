Manerbio, in manette una 48enne spacciatrice recidiva

(red.) I carabinieri di Manerbio, hanno arrestato una manerbiese di 48 anni, pregiudicata, con 57 grammi di cocaina. I militari della locale stazione, giovedì sera erano in servizio in abiti civili per contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti ed erano venuti a sapere che la donna, vecchia conoscenza dei carabinieri, aveva ripreso l’attività di spaccio. Il via vai dall’abitazione della pusher di noti tossicodipendenti li ha convinti che la 48enne aveva proprio ricominciato a spacciare.

Così a bussare alla porta non è stato l’ennesimo cliente. ma i carabinieri in borghese che hanno perquisito l’abitazione scoprendo 57 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e 840 euro in contanti ritenuti provento dell’illecita attività. Il Gip di Brescia ha convalidato e disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo.