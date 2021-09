Maltempo, “Un disastro annunciato”

(red.) Ancora maltempo e relativi disagi a tormentare la provincia bresciana. Questa volta a farne le spese è il paese di Bettegno.

Cascine crollate, tetti distrutti e molte case a rischio agibilità nella frazione di Pontevico. La Protezione Civile, intervenuta sul posto per i soccorsi ha detto che “il borgo sembrava devastato da un terremoto”.

“Questa volta a creare problemi non è stato l’impianto fognario che, solitamente incapace di assorbire l’acqua caduta, ha determinato in passato plurimi e ripetuti danni in tutta la provincia”, scrive il Codacons. “A creare la devastazione è stato il vento che ha scoperchiato una ventina di abitazioni, ha fatto crollare pareti, coperture, porticati e fienili”.

Il Codacons annuncia in una nota che presenterà esposto alla Procura della Repubblica di Brescia “perché si indaghi sulle cause di questo ennesimo disastro annunciato”.

“I disastri di fine estate/inizio autunno sono ormai da tempo divenuti un appuntamento – ahinoi – immancabile e prevedibile che non deve essere accettato passivamente, bensì arginato”.

“E’ necessario pertanto un piano di emergenza preventivo”, sottolinea l’associazione consumatori, “che abbia come fondamenta il ripensamento del sistema fognario provinciale/regionale e che monitori nel dettaglio il grado di pericolosità degli immobili”.