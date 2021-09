Tromba d’aria sulla Bassa Bresciana: alberi sradicati e tetti scoperchiati

(red.) Una tromba d’aria ha investito nel pomeriggio di questa domenica la Bassa bresciana, colpendo con forza spaventosa soprattutto il paese di Bettegno, frazione di Pontevico. Alberi divelti dal terreno, tetti strappati dalle case, parti di cascina crollate sono il bilancio di una devastazione che ha messo in ginocchio la località della Bassa. Per fortuna non ci sono stati feriti anche se gli abitanti della zona hanno subito uno spavento considerevole.

Il maltempo ha colpito numerose altre località bassaiole con bombe d’acqua e grandinate fortissime, qualche tetto è stato scoperchiato nelle campagne tra Manerbio, Verolavecchia, Calvisano e Carpenedolo. Il percorso del tornado è passato anche da San Gervasio Bresciano, estirpando alberi nel Bosco del Lusignolo.

Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco che per raggiungere Bettegno hanno dovuto prima aprirsi la strada rimuovendo i tronchi delle piante sradicate che occludevano la strada. La conta dei danni sarà possibile solo a partire dalla mattina di lunedì.