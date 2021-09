Scontro con un’auto a Gottolengo, muore motociclista

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di questo martedì intorno alle ore 14 in via Brescia a Gottolengo, la strada che collega il paese con Castelletto di Leno. Per cause in corso d’accertamento c’è stato un impatto frontale tra una motocicletta e una Volkswagen.

A perdere la vita è stato un uomo di 42 anni che era alla guida della due ruote. Inutili i tentativi di rianimarlo: i soccorritori non hanno potuto far niente per salvarlo e l’eliambulanza arrivata per trasportarlo in ospedale è ripartita vuota. Sarà la Polizia Stradale di Salò a ricostruire la dinamica della tragedia.