‘Dei e incantesimi’, giovedì a Roccafranca viaggio nella mitologia

(red.) Una serata che si preannuncia magica già dal titolo: “Dei e incantesimi. Fantastici passaggi di stato”; è la proposta della rassegna “Un libro, per piacere!” che giovedì 16 settembre farà tappa a Roccafranca, nel suggestivo cortile dello storico palazzo che ospita la Biblioteca e il Polo Civico.

Filo conduttore della diciottesima edizione di questa rassegna, promossa dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, è la parola Passaggi che in questa serata sarà l’occasione per parlare di miti e dell’intramontabile fascino che essi trasmettono. A farlo saranno Emanuela Troncana alla lettura scenica e la cantautrice Angela Kinczly alla chitarra e canto: un viaggio, tra parole e musica, nella mitologia classica, in quel tempo fantastico in cui gli dei scendevano tra le donne e gli uomini, compiendo incantesimi, meraviglie e guai. Un mondo in cui il passaggio dal magico al reale è continuo e naturale, in un susseguirsi di storie che parlano direttamente alla nostra anima.

L’appuntamento con “Dei e incantesimi” è per giovedì 16 settembre alle ore 21 a Roccafranca, cortile del Polo Civico “Asilo Vecchio”, Vicolo Chiesa 5. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno.

L’evento è gratuito con numero di posti limitati. Nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, è necessario il possesso del green pass e la prenotazione, telefonando alla biblioteca di Roccafranca 030.7092011 (lun.- ven. 9:00 – 11.00) o mandando una mail a biblioteca@comune.roccafranca.bs.it.