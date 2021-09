Orzivecchi, malore sul bus: 50enne soccorso dall’autista

(red.) L’intervento tempestivo dell’autista dell’autobus sul quale stava viaggiando ha probabilmente scongiurato il peggio per un passeggero 50enne , colto da malore mentre viaggiava sul mezzo pubblico.

L’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 6 settembre ad Orzivecchi, nel bresciano.

Il bus partito da Brescia, e diretto verso Orzinuovi, stava facendo rientro in città dopo avere scaricato l’ultimo passeggero a Longhena. L’autista, arrivato ad Orzinuovi, ha effettuato un controllo nel mezzo, trovando riverso a terra 50enne, privo di sensi. Immediatamente ha allertato il 118 prestando lui stesso l’intervento di primo soccorso, in attesa degli operatori sanitari.

Il 50enne è stato trasferito in ospedale: le sue condizioni, a quanto si apprende, sono in via di miglioramento.