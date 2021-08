Manerbio, vandali in azione bloccati dalle forze dell’ordine

(red.) Atti di vandalismo, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 agosto in Piazza Italia a Manerbio, nel bresciano.

Sono stati distrutti arredi urbani e, anche, danneggiate due automobili parcheggiate in strada, ma, questa volta, i responsabili del gesto sarebbero già stati identificati dai carabinieri.

Lo scrive l’amministrazione comunale del paese della Bassa che, in una nota, fa sapere che “il Comune si è attivato per ripristinare il decoro della piazza e non mancherà di perseguire ogni via utile per tutelarsi e rivelarsi nei confronti dei vandali, collaborando per fornire ogni elemento utile a superare questa vicenda”.

Le forze dell’ordine avrebbero infatti bloccato in flagranza il gruppetto di giovani vandali e identificato almeno uno di loro.

Non ancora quantificato l’ammontare dei danni.