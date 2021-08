Borgosatollo, vasto rogo in un campo di via Bettoni

(red.) Sarebbe lo scoppio di un petardo all’origine dell’incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di venerdì 20 agosto in via Bettoni a Borgosatollo (Brescia).

Il rogo si è sviluppato nelle sterpaglie di un campo incolto che sorge a fianco di alcune palazzine.

Per domare il vasto incendio sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per avere la meglio sulle fiamme che, complice il caldo afoso degli ultimi giorni, si sono propagate velocemente. Denso il fumo che si è sollevato dal campetto, visibile anche a distanza.

I pompieri hanno poi completato le operazioni di messa in sicurezza verificando che gli stabili adiacenti non avessero subito danni.

Sul posto anche la polizia locale per le indagini relative all’incendio che, secondo alcuni testimoni, sarebbe riconducibile ad un fuoco d’artificio innescato da un gruppo di ragazzini.