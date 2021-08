Quinzano, 36enne muore in vacanza: mistero sulle cause

(red.) Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Davide Brunelli, 36enne di Quinzano, deceduto mentre si trovava in vacanza con un amico in Calabria.

Le cause della morte improvvisa del giovane, molto conosciuto nel paese della Bassa Bresciana, non sono ancora note e la salma si trova nella camera mortuaria di Monasterace, il piccolo centro calabrese dove i sue amici stavano trascorrendo un periodo di vacanza. L’esame autoptico è fissato per venerdì prossimo.

A trovare il 36enne privo di vita l’amico, che ha immediatamente allertato i soccorsi i quali, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo, avvenuta probabilmente nella notte tra lunedì e martedì.

La famiglia del 36enne è in attesa del rientro delle spoglie per poter dare a Davide l’ultimo saluto.