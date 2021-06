Montichiari, garage e portico residenziale in fiamme: arrivano i vigili del fuoco

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 20 giugno, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco mantovani di Castiglione delle Stiviere con un’autobotte da Brescia per domare un incendio che aveva colpito il portico di una residenza e un garage in località Santa Giustina a Montichiari, nella bassa bresciana. Sembra che a provocare le fiamme sia stato un corto circuito derivante da un’auto parcheggiata proprio sotto il portico. In ogni caso e per fortuna la residenza non è stata intaccata dal rogo.