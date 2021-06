Agricoltore di Pavone Mella perde la vita mentre sta irrigando

(red.) All’improvviso si è accasciato per terra, quando aveva appena finito di irrigare i suoi campi a Pavone Mella, dove era nato e aveva sempre vissuto in via Piazzuola 6. Così, stroncato da un malore, venerdì sera è scomparso Luigi Somenza, conosciuto in paese come Gino, agricoltore di 69 anni. Si trovava in compagnia del fratello Battista in località Gere, nella zona di via Aldo Moro, quando il cuore si è fermato.

Inutili i tentativi di rianimarlo iniziati dal fratello che ha lanciato l’allarme. Sul posto autoambulanza e auto medica con gli operatori sanitari che si sono impegnati nel soccorrere la vittima. Purtroppo non c’è stato niente da fare. Luigi non era sposato e lascia i fratelli Pietro e Battista, anche loro celibi. da anni era impegnato nell’Associazione Pensionati, prodigandosi con la sua disponibilità. I funerali sono stati fissati per lunedì alle 15 nella chiesa parrocchiale.