Rinnovo Rsu alla Sil di Verolanuova: tre rappresentanti per la Fillea Cgil

(red.) La segreteria provinciale della Fillea Cgil esprime grande soddisfazione per l’esito delle elezioni per il rinnovo delle Rsu alla Sil (Società Italiana Lastre), azienda con sede a Verolanuova che opera nel settore laterizie e manufatti. La lista della Fillea Cgil è risultata la più preferenziata dai lavoratori, ottenendo 55 voti e l’elezione di 3 rappresentanti. Segue la lista della Filca con 24 voti e 1 rappresentante.

“Un ottimo risultato che consolida la presenza della Fillea Cgil in azienda“, si legge in una nota sindacale, “e conferma l’impegno profuso in questi anni dai nostri delegati. A loro va il nostro ringraziamento e il sostegno dell’organizzazione a proseguire su questa strada”.