Calvisano, giovane centauro cade da moto: è grave, soccorso in volo

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 17 giugno, un ragazzo di 18 anni residente a Calvisano, nella bassa bresciana, è rimasto gravemente ferito in una caduta dalla sua moto mentre percorreva la provinciale 29 nel territorio del paese. E’ successo pochi minuti prima delle 14 quando il giovane centauro, non è chiaro per quale motivo, ha perso il controllo della due ruote anche mentre andava ad alta velocità per la quale si presta la strada. A causa di quella traiettoria impazzita, il giovane è stato sbalzato dalla sella sull’asfalto e restando incosciente.

Subito chi ha assistito all’incidente si è fermato per prestare la prima assistenza allo sfortunato motociclista, anche allertando i soccorsi al 112. Sul posto sono giunte l’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Calvisano, oltre all’elicottero. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale per ricostruire la dinamica. Il centauro è stato poi imbarcato a bordo del velivolo e trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia dove ha riportato numerosi traumi dovuti alla caduta.