Fiesse, tetto di casa in fiamme nella notte: una famiglia sfollata

(red.) Dalla scorsa notte, martedì 15 giugno, una famiglia residente in via Palestro a Fiesse, nella bassa bresciana, è rimasta sfollata dopo un incendio che ha distrutto il tetto della loro abitazione. Gli inquilini della residenza sono stati letteralmente svegliati dal rogo e sono riusciti in tempo ad uscire e mettendosi in salvo, senza riportare ferite o sindromi da intossicazione. L’allerta ai soccorsi ha fatto muovere sul posto i vigili del fuoco con un’autoscala e un’autobotte. Il risultato è stato dell’intera copertura andata in cenere e abitazione dichiarata inagibile. Le cause sono ancora da verificare, mentre si sta cercando una nuova soluzione abitativa per la famiglia.