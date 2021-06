Leno, tamponamento e un’auto si ribalta nel fosso: ferita una 26enne

(red.) Alle prime ore di questa mattina, martedì 15 giugno, una ragazza di 26 anni residente a Manerbio, nella bassa bresciana, è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 668 Lenese in territorio di Leno. E’ successo pochi minuti prima delle 7 quando la giovane era alla guida della sua auto e verso Montichiari. A un certo punto avrebbe condotto un sorpasso tamponando così un altro veicolo condotto da un 46enne e che in quel momento era alle prese con una svolta a sinistra. A causa dello scontro, uno dei veicoli si è ribaltato verso il fossato che si trova lungo la carreggiata. Subito sono stati allertati i soccorsi facendo arrivare due ambulanze, di cui una della Croce Rossa di Ghedi. Per la 26enne si è reso necessario il trasferimento in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia, mentre l’altro conducente è rimasto illeso. La dinamica è stata ricostruita dagli agenti della Polizia locale.