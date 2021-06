Montichiari, è giallo sull’aggressione serale di piazza Treccani

(red.) Dall’altra sera, martedì 8 giugno, i carabinieri bresciani della stazione di Montichiari stanno indagando su un presunto episodio di aggressione avvenuto nella piazza Treccani, centrale in paese, subito da un 44enne marocchino. Era successo intorno alle 23,30 e quella sera un’ambulanza si era fatta carico del soccorso dell’uomo, poi trasportato in ospedale per essere medicato. I militari attendevano che la presunta vittima dell’aggressione fosse dimesso per poi poterlo sentire, ma questo, uscito dall’ospedale, non ha fatto più avere sue notizie. L’uomo aveva rivelato di essere stato accerchiato da alcuni ragazzi che lo avrebbero prima insultato e poi spinto. Ora si valuteranno le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per risolvere il caso, considerando che i presunti aggressori erano fuggiti all’arrivo dei carabinieri.