Leno, giovane esce di casa e non torna. L’auto trovata a Bione

(red.) Da ieri, mercoledì 9 giugno, i carabinieri e la Protezione Civile di Bione sono impegnati nelle ricerche attraverso i sentieri vicini della Valsabbia, nel bresciano, per trovare un ragazzo di 24 anni residente a Leno e che non è più rientrato a casa. Saputo dell’allontanamento, i primi a muoversi sono stati anche i vigili del fuoco indotti dalla prefettura e che hanno puntato l’attenzione, come detto, intorno a Bione. Proprio qui, infatti, lungo una strada comunale verso Casto è stata trovata l’auto, una Fiat Seicento, della madre del ragazzo.

Sembra che ieri mattina, nel momento in cui il giovane si sarebbe allontanato dall’abitazione, abbia caricato qualcosa a bordo del veicolo per poi “parcheggiarlo” a Bione. Dopo la sospensione ieri sera a causa del buio, le ricerche sono ripartite stamattina, giovedì 10 giugno. Sembra che, come dà notizia il Giornale di Brescia a proposito della scomparsa, il giovane sia uscito per non sottoporsi a una serie di interventi sanitari programmati.