Montirone, scontro tra auto e moto in via Canossi: muore centauro 37enne

(red.) Nella tarda serata di ieri, lunedì 7 giugno, si è verificato un altro ennesimo tragico incidente sulle strade della nostra provincia di Brescia. E’ successo intorno alle 22,30 all’altezza del civico 1 di via Angelo Canossi a Montirone, nella bassa bresciana, dove un’auto e una moto, per cause da accertare, si sono scontrate. L’impatto lungo la strada, che procede diritta tra le varie abitazioni del paese e prima di terminare con un incrocio, è stato violentissimo soprattutto per il centauro, un 37enne, che è stato sbalzato dalla due ruote.

E subito dopo la sua moto ha anche preso fuoco. Subito sono scattati i soccorsi, allertati al 112, facendo arrivare tre ambulanze, di cui due della Croce Rossa di Ghedi e di Flero Soccorso, oltre agli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco. Si è reso necessario anche l’elicottero decollato dall’ospedale Civile di Brescia, ma si è poi rivelato inutile, visto che il motociclista aveva ormai perso la vita. La dinamica è ancora al vaglio della Stradale, così come si stanno verificando le generalità della vittima. A bordo della vettura c’erano invece due giovani di 22 e 26 anni, di cui uno di loro è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Manerbio.