Montichiari, fiamme nel centro scommesse. Arrivano i vigili del fuoco

(red.) Nella tarda serata di ieri, lunedì 7 giugno, è divampato un incendio all’interno della sede del centro scommesse GoldBet, in via Oscar Romero a Montichiari, nella bassa bresciana. L’allerta è scattata intorno alle 22 quando qualche residente, a causa del fumo e delle fiamme che si distinguevano nel buio, ha chiamato i vigili del fuoco. La sensazione è che sia stato un corto circuito al sistema elettrico a provocare le fiamme, distruggendo gli interni. In ogni caso e per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato, anche perché il locale era vuoto. Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco da Castiglione delle Stiviere, nella vicina provincia mantovana e anche da Desenzano del Garda. Sul luogo delle fiamme sono intervenuti anche i carabinieri per accertare le cause del rogo.