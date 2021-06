Delitto di Milzano, imputato in aula: “temevo che mi portasse via i figli”

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 7 giugno, in tribunale a Brescia si è svolta un’udienza nell’ambito del processo a carico di Gianluca Lupi, l’agente di commercio di 41 anni accusato e reo confesso dell’omicidio della moglie Zsuzsanna Mailat l’8 maggio del 2020 nell’abitazione di via Usignolo a Milzano, nella bassa bresciana. Ieri in aula sono stati chiamati a deporre proprio l’imputato, un altro uomo per il quale Lupi temeva che avesse una relazione con la moglie e anche il parroco don Lorenzo Boldrini. Quel delitto, come era stato ricostruito, era avvenuto con coltellate al collo e all’addome della donna dopo l’ennesima lite.

E sembra che quello scontro andasse avanti da tempo proprio per la gelosia e anche perché, come ha rivelato lo stesso imputato ieri in aula, temeva che la donna gli portasse via i tre figli. E anche perché il giorno dopo i due coniugi avrebbero avuto un incontro con un avvocato per definire la causa di separazione.

Ieri davanti al giudice e al pubblico ministero Carlo Pappalardo l’imputato ha sostenuto che la donna aveva cercato di difendersi scagliandogli addosso una sedia. Poi le coltellate mortali e la richiesta alla figlia di chiamare i soccorsi. Nel corso dell’udienza, come detto, è stato sentito anche il giovane con il quale sembra che la donna avesse una relazione extraconiugale, ma questo ha negato, dicendo anche di essere omosessuale, nonostante Gianluca Lupi non lo ritenesse tale.