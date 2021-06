Montichiari e Castegnato, ladri in azione in villetta e in due negozi

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 7 giugno i paesi bresciani di Montichiari, nella bassa e quello di Castegnato, nell’hinterland, sono stati teatro di alcuni episodi di furti, tra riusciti e altri solo tentati, ai danni di abitazioni e negozi. Quello di Montichiari, in particolare in località Vighizzolo, ha visto in campo un malvivente agire di notte all’interno di una villetta e mentre il proprietario stava dormendo. Attraverso una scala, il ladro è riuscito a entrare, ma non è stato così silenzioso come sperava, tanto da svegliare lo stesso residente. A quel punto, dopo aver acciuffato qualche oggetto, si è lanciato all’esterno. Riusciti, invece, i due colpi ai danni di altrettanti negozi a Castegnato. E’ successo in via Franchi dove un gruppo di malviventi ha preso di mira una pasticceria e un negozio di scarpe portando via circa 1.700 euro dalle casse.