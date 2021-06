Isorella, bimba di un anno ustionata dall’acqua bollente di una pentola

(red.) Alcuni dettagli sono ancora da ricostruire, ma di certo dal primo pomeriggio di ieri, venerdì 4 giugno, una bambina bresciana di un anno si trova ricoverata nell’area Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano dopo aver riportato una serie di ustioni. Probabilmente a causa di un infortunio domestico mentre si trovava in casa con la famiglia. E’ successo in un’abitazione di vicolo Grilli a Isorella, nella bassa bresciana, quando sui fornelli in cucina sarebbe stata presente una pentola con all’interno dell’acqua bollente. Uno dei familiari l’avrebbe maneggiata e a un certo punto l’acqua sarebbe finita addosso alla bambina. A quel punto sono stati subito allertati i soccorsi al 112 muovendo sul posto le ambulanze, ma anche l’elicottero. Sembra che le piaghe a causa dell’acqua bollente abbiano colpito un terzo del corpo della piccola che ora è ricoverata a Milano e sotto osservazione dei medici.