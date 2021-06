D’Annunzio, i bresciani si ritrovano per discutere lo sviluppo dello scalo

(red.) L’aeroporto bresciano “Gabriele d’Annunzio” di Montichiari torna al centro del dibattito anche dopo che nei giorni precedenti a giovedì 3 giugno la società Catullo, a capo dello scalo veronese (passeggeri) e di quello bresciano (cargo) aveva approvato un aumento di capitale da 35 milioni di euro. E ora, proprio dalla sponda bresciana si vuole cercare di tornare ad avere voce nelle competenze che riguardano il “D’Annunzio”. Come riporta il Giornale di Brescia, l’altro giorno, martedì 1 giugno, tutte le realtà istituzionali ed economiche della provincia si sono ritrovate intorno a un tavolo per discutere.

I temi al centro sono le questioni urbanistiche da sistemare per favorire la logistica, il “governo” dell’aeroporto bresciano e la valutazione del piano industriale da 101 milioni di euro che la Catullo ha approvato proprio per Montichiari. All’incontro erano presenti il presidente della Camera di Commercio di Brescia Maurizio Saccone, gli assessori regionali Guido Guidesi, Fabio Rolfi e Alessandro Mattinzoli, Giuseppe Pasini ed Ettore Prandini di Abem, il presidente della Provincia Samuele Alghisi con il vice Guido Galperti e i sindaci dei Comuni coinvolti, compreso quello di Brescia Emilio Del Bono.

Stabilito che ci saranno incontri frequenti, l’obiettivo è una regia unica per lo scalo bresciano. Ma come detto, si deve cercare di chiarire la politica urbanistica per le aree intorno all’aeroporto e non si esclude di lanciare il cda della D’Annunzio Handling con un componente nominato da Abem e uno dalla Provincia, senza escludere la possibilità di entrare anche nella Catullo. Mentre dalla Regione Lombardia fanno sapere dell’interesse a sostenere gli investimenti infrastrutturali.