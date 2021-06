Remedello, agricoltore 51enne travolto da una balla di fieno: è grave

(red.) L’altro giorno, lunedì 31 maggio, un agricoltore di 51 anni operativo in un’azienda agricola che si trova lungo la provinciale 76 in territorio di Remedello, nella bassa bresciana, è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro nel momento in cui è stato travolto da alcune balle di fieno. E’ successo in via Prandaiola e sembra che l’addetto fosse impegnato a muovere proprio quei cumuli sotto il porticato di una vecchia cascina. A un certo punto, forse per il mal posizionamento, una di queste sarebbe caduta dall’alto e ha travolto il 51enne che ha riportato un trauma cranico e toracico.

Gli altri colleghi che erano impegnati con lui sul lavoro, visto l’infortunio, hanno subito allertato i soccorsi facendo arrivare anche l’elicottero. Presenti anche i soccorritori a bordo di un’ambulanza che hanno sedato lo sfortunato agricoltore per poterlo caricare in sicurezza a bordo del velivolo, poi decollato in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia dove si trova ricoverato in terapia intensiva. L’accaduto è al vaglio dei carabinieri della stazione di Isorella e dei medici del lavoro dell’Ats di Leno.