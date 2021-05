Furti di scatolette di tonno nei supermercati: due denunciati

(red.) Pochi giorni fa, venerdì 28 maggio, due giovani – un 29enne della bassa bresciana e un 21enne mantovano di Casaloldo – sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per i diversi episodi di furto di scatolette di tonno all’interno dei supermercati. E i loro raid avevano messo nel mirino i punti vendita di Carpenedolo e anche dell’alto mantovano. I due sono stati fermati ad Asola, nella vicina provincia virgiliana. Entrambi di origine rumena, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria mantovana con le accuse di furto aggravato e furto aggravato in concorso e per i due il questore potrebbe anche disporre il foglio di via per non farli più giungere nella stessa provincia.

Come detto, l’intervento dei carabinieri è scattato venerdì in via Parma ad Asola dove è stata fermata una Jeep Renegade già impiegata per una serie di furti anche nel bresciano. Sui sedili posteriori c’erano dei giacconi molto pesanti e vista la primavera inoltrata, ai militari sono parsi sospetti. Quindi, hanno voluto controllare trovando due borsoni con 442 scatolette di tonno, anche di prezzi alti, tutti senza scontrino e senza nemmeno la provenienza.

Attraverso una verifica, si è scoperto che i due avevano colpito il giorno precedente anche all’interno di un supermercato di Carpenedolo. E non solo, perché nello stesso paese della bassa bresciana, sette giorni prima era avvenuto un altro furto della stessa merce per circa 900 euro. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza all’interno del punto vendita hanno accertato dei collegamenti anche con l’episodio mantovano. Ai due l’intera merce è stata sequestrata e restituita ai supermercati.