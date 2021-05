40enne di Montichiari in carcere per il colpo all’autogrill di Calcinato

(red.) Una pistola puntata contro la testa dell’addetto alla cassa dell’autogrill di Calcinato, sull’autostrada A4, chiedendo l’incasso della serata. Bottino: poco più di 300 euro, ma sulle spalle un’accusa di rapina a mano armata, furto e incendio per aver rubato la Fiat 600 usata per il colpo e averla data alle fiamme dopo la fuga. Per queste ragioni è finito in carcere a Canton Mombello un 40enne di Montichiari, con problemi psichiatrici e già in passato nei guai con la giustizia.

Il colpo all’autogrill Chef express dell’area di servizio Campagnola Ovest dell’autostrada, nel territorio del comune di Calcinato, è stato commesso alle 2 della notte del 3 dicembre 2019. Ora la Polizia Stradale di Verona ha arrestato il monteclarense seguendo la pista dell’auto data alle fiamme a San Pancrazio di Montichiari e dopo che gli accertamenti avevano segnalato la presenza del cellulare dell’uomo nella zona dell’autogrill all’ora del colpo.

Inoltre la rapina era stata ripresa da diverse telecamere, mentre quelle di un bar avevano immortalato il 40enne intento a bere qualcosa prima di rubare la 600 in via Tre Innocenti a Montichiari. Poi una perquisizione in casa sua ha fatto scoprire i vestiti indossati dal rapinatore e un manuale di istruzioni di una pistola compatibile con quella usata per il colpo. Insomma, il monteclarense è stato incastrato dalle immagini della rete di videosorveglianza e dai riscontri delle celle telefoniche. Ed è finito in una cella di Canton Mombello dopo che il Gip del Tribunale di Brescia ha confermato l’arresto.