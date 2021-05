Visano, olii scaricati da ignoti nel fontanile: scatta l’allarme

(red.) Il territorio della bassa bresciana, purtroppo, spesso è vittima di episodi di inquinamento e quello scoperto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 27 maggio, a Visano, come riporta il Giornale di Brescia, è ancora più allarmante. Infatti, in un fontanile lungo via Morandi sono addirittura stati sversati degli idrocarburi. Ad accorgersi sono stati i passanti che hanno avvertito un pessimo odore e anche notato delle macchie evidenti sulla superficie del corso d’acqua. Dal posto sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Desenzano, ma anche i vigili del fuoco di Verolanuova e l’Arpa. Il corso del torrente è stato deviato per evitare un disastro ambientale, mentre si sta cercando di risalire ai responsabili.