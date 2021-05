Roccafranca: nel parco arriva la Panchina viola, simbolo di gentilezza

(red.) Il Comune di Roccafranca su iniziativa del sindaco Marco Franzelli e proposta dell’assessore alla Gentilezza Santa Floridia, ha aderito alla Settimana nazionale delle Panchine Viola: ”Come amministrazione abbiamo aderito per sottolineare l’importanza che hanno il rispetto, la collaborazione, l’inclusione e la gentilezza come principi fondamentali della società”, ha detto il primo cittadino. La panchina viola sarà collocata presso il “Parco inclusivo” in via Antonio Folonari e riporterà, come da linee guida, una frase sulla gentilezza scelta dai promotori locali dell’iniziativa. La frase è “Il giardino della Felicità è composto da semi di Gentilezza”. L’inaugurazione è prevista per il 26 giugno.

La prima panchina della gentilezza di colore viola è stata inaugurata il 7 dicembre 2019 a Quincinetto (To), ideata dall’assessore alla Gentilezza Erina Patti, la sua funzionalità è stata proposta dai bambini della scuola primaria locale durante un laboratorio dedicato, sulla panchina viola si può fare la pace, ci si può dare un appuntamento, si può giocare insieme. Venne scelto il viola perché deriva dall’unione del rosso che rappresenta la concretezza e del blu che simboleggia la profondità. E’ quindi un colore ben identificativo della gentilezza. Da allora già alcuni comuni italiani l’hanno riproposta. Per la realizzazione della panchina viola è preferibile che venga rigenerata una panchina già esistente con il coinvolgimento di bambini e ragazzi e che riporti una frase significativa sulla gentilezza.

Il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza che ha come obiettivo, in 15 anni, di far diventare la gentilezza un’abitudine sociale diffusa, dopo aver sin da subito inserito la Panchina Viola nell’Archivio pubblico delle buone pratiche di gentilezza, ha programmato di favorirne la diffusione proponendo quest’anno un’intera settimana nazionale dedicata alle panchine viola, dal 21 al 27 di giugno. In questo periodo oltre ai comuni italiani potranno inaugurare nuove panchine viola anche le società sportive, in quanto la panchina oltre ad essere un complemento d’arredo urbano è ricorrente anche nello sport.

“L’inaugurazione delle panchine (o panche) viola rappresenta un’opportunità per far conoscere concretamente l’importanza della gentilezza per accrescere il benessere delle comunità locali e sportive – il fair play è gentilezza -, in particolar modo quello dei bambini e dei giovani”, spiegano dall’associazione Cor et Amor che coordina l’attuazione del progetto nazionale. I comuni e le società sportive hanno tempo sino al 19 giugno per aderire alla Settimana nazionale delle Panchine Viola compilando il form sulla piattaforma web www.costruiamogentilezza.org.