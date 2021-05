Gambara, violenza sessuale su due ragazze: condanne anche in appello

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 26 maggio i giudici della Corte d’Appello di Brescia hanno confermato in secondo grado due condanne a un anno e dieci mesi per violenza sessuale di gruppo consumata all’interno di un bar di Gambara, nella bassa bresciana, ben oltre dieci anni fa, nel 2010. E del gruppo facevano parte quattro giovani, di cui un minorenne. Come era stato ricostruito già nel processo di primo grado, era una sera di marzo del 2010 quando all’interno del locale due giovani ragazze avevano raggiunto i servizi igienici.

Ma in seguito erano state seguite dal gruppo, con tanto, pare, di sacchetto di plastica per mettere a segno la violenza e palpeggiamenti. Subito dopo i quattro, provenienti dalla provincia di Mantova, si erano allontanati. E in seguito i carabinieri li avevano arrestati, anche se poi il Riesame li aveva rimessi in libertà. A distanza di anni, nel 2020 si è svolto il processo di primo grado con due condanne e un’assoluzione, insieme al minorenne anche lui assolto. I due condannati si erano rivolti in appello e ora hanno ricevuto la conferma della sentenza. Ma non è escluso che si vada in Cassazione.