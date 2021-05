Gambara, la spedizione punitiva finisce a bastonate

(red.) Venerdì sera di fuoco a Gambara, dove due gruppi di ragazzi si sono scontrati a pugni, calci e bastonate. A scatenare la rissa pare sia stato un diverbio iniziato con un giro di messaggi via social, avvenuto la settimana precedente e probabilmente scatenato da qualche frase scambiata via chat con una ragazza e non gradita dal fidanzato di lei.

Se i contorni della causa, come spesso accade, sono nebulosi, restano i fatti. Tra via Montello e via Fiume, poco dopo le 22,30, due gruppi di giovani – uno di gambaresi e l’altro venuto da fuori – si sono incontrati iniziando a litigare. Insulti, parolacce, minacce verbali e in un primo momento sembrava finita lì.

Ma le cronache raccontano che a un certo punto sarebbero arrivate forze fresche da fuori Gambara e così i locali hanno avuto la peggio. Circondati da una decina di avversari, pare giunti in paese da Leno (ma dovranno essere le indagini a confermarlo), due ventunenni gambaresi sono stati presi a bastonate e lasciati per terra, feriti e contusi. Sono stati i residenti della zona a dare l’allarme avvertendo i carabinieri le cui pattuglie si sono portate nella zona, dove sono arrivate anche due ambulanze.

I ragazzi, malconci ma non gravi, sono stati trasferiti all’ospedale di Manerbio dove hanno passato la notte sotto osservazione.

Saranno la telecamere di sorveglianza, che non mancano nella zona, e i pochi testimoni ad aiutare gli investigatori nella ricostruzione dei fatti e nel risalire ai protagonisti della spedizione punitiva.