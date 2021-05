Pontevico, bimba si infortuna giocando all’asilo: soccorsa

(red.) Dopo gli episodi recenti che in provincia di Brescia avevano interessato altri bambini, ieri, martedì 18 maggio, si è temuto per un’altra situazione che ha riguardato una bimba. E’ successo a Pontevico, nella bassa bresciana, dove una bambina di 2 anni è rimasta vittima di un infortunio. E’ accaduto poco prima delle 13 all’interno dell’asilo di via Servolta e la piccola si sarebbe procurata delle ferite dopo aver perso l’equilibrio mentre giocava. Dalla scuola dell’infanzia è partita l’allerta al 112 muovendo sul posto un’ambulanza e anche i carabinieri della compagnia di Verolanuova per ricostruire i fatti. La bimba, solo per motivi di precauzione, è stata trasportata in codice giallo al Pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia.