Carpenedolo, sui social un proiettile contro magistrato: a processo

(red.) Il prossimo gennaio del 2022 una donna bresciana di 45 anni residente a Carpenedolo, nella bassa, sarà a processo dopo le minacce postate sul proprio profilo social indirizzate a un magistrato di Belluno. E non uno qualsiasi, visto che si tratta di quello che sta indagando proprio sulla donna che nel gennaio del 2019 aveva insultato, sempre tramite i social, Cortina d’Ampezzo dopo il ritorno da una vacanza al seguito del maltempo che aveva provocato una frana. Per quelle frasi è stata aperta un’inchiesta, ma nel frattempo la stessa diretta interessata ha usato il suo profilo social per pubblicare la foto di un proiettile. Ora la donna è accusata di minaccia a pubblico ufficiale.