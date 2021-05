Coronavirus a Brescia, isolata in un 19enne la variante indiana

(red.) A livello nazionale in Italia dal punto di vista del contagio da nuovo coronavirus, è emerso come ci siano circa una cinquantina di persone positive al Covid-19 e che presentano la variante indiana. Tra queste, come dà notizia il Giornale di Brescia, c’è anche uno studente di 19 anni residente nella bassa bresciana. Il giovane si era sottoposto al consueto tampone molecolare per verificare il proprio stato di salute ed è emersa, oltre alla positività, il fatto che si tratti della preoccupante variante.

E il motivo di timore riguarda la velocità del contagio, ma anche il possibile aumento della gravità. Il sequenziamento della variante nel caso del 19enne bresciano è stato compiuto nel laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Civile di Brescia di cui è a capo Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di Virologia. Su questo il professionista, interpellato dal quotidiano bresciano, dice che la variante ancora prevalente resta quella inglese, ma che in Italia al momento circola anche quella indiana.

E l’aspetto positivo riguarda il fatto che la campagna di vaccinazione in corso sia in grado di superare tutte le varianti. Quella indiana è caratterizzata dal fatto di presentare due mutazioni che potrebbero unirsi, mentre l’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) sta valutando la situazione, anche per verificare con i produttori di vaccini la possibilità di aggiornare i vari composti chimici da inoculare.