Montichiari, bambino precipita dal balcone di casa: illeso

(red.) Questi intorno a venerdì 14 maggio sembrano essere giorni complicati per quanto accade ai più piccoli. Dopo il caso di Manerbio con la caduta di un bambino di 2 anni dal davanzale del suo appartamento e un altro travolto da un armadietto in bagno dopo essersi arrampicato a Torbole Casaglia, nelle ore precedenti un altro episodio è accaduto a Montichiari, nella bassa bresciana. Un bambino di 2 anni e mezzo è caduto per circa sei metri dal balcone di casa in via Ciotti, ma per fortuna è precipitato su un cespuglio, restando quasi illeso.

Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, il piccolo sarebbe uscito per qualche minuto dalla vista dei genitori per prendere un giocattolo e infilandosi poi tra le grate del balcone. Così è caduto al di sotto. Il suo piano ha attirato l’attenzione dei genitori, di origine indiana, che hanno allertato i soccorsi. Per motivi precauzionali il piccolo è stato trasportato all’ospedale di Montichiari.