Montichiari, altra polpetta avvelenata: morto un cane. Ora è allarme

(red.) In provincia di Brescia, in questo caso nella Bassa, sembra inarrestabile il fenomeno dei bocconi e polpette avvelenate disseminate tra i parchi e le strade da parte di persone senza scrupoli alle quali evidentemente gli animali danno fastidio. L’ultimo caso in ordine di tempo, di cui scrive Bresciaoggi, si è verificato nei giorni precedenti a venerdì 14 maggio a Montichiari dove un pastore tedesco è morto avvelenato.

Insieme al suo proprietario, si trovava nei pressi del velodromo quando è stato attirato da una polpetta. E dopo averla ingurgitata ha iniziato ad accusa i primi malori. Condotto dal veterinario, purtroppo non si è potuto evitare il decesso dell’animale a causa del pezzo di carne impregnato di lumachicida. Il territorio monteclarense, tra l’altro, da settimane sta affrontando questa moria di animali dovuta alle esche “modificate”.