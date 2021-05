Ghedi, 67enne stroncato da malore nella sua azienda agricola

(red.) Nella mattina di ieri, martedì 11 maggio, un imprenditore agricolo di 67 anni è stato stroncato da un malore mentre si trovava all’interno della propria azienda in località Ponte Rosso a Ghedi, nella bassa bresciana, lungo la strada per Isorella. A un certo punto, intorno alle 10,30, i dipendenti dell’azienda hanno visto finire a terra il 67enne e gli hanno prestato la prima assistenza. In quegli istanti concitati hanno allertato anche i soccorsi al 112, facendo muovere l’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Ghedi e anche l’elicottero, oltre ai carabinieri della compagnia di Verolanuova. Ma ormai per l’uomo non c’era più nulla da fare. La salma è stata subito restituita alla famiglia per il funerale.