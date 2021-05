Metalli Capra, il Quirinale risponde ai volontari per la bonifica

(red.) Lo scorso marzo aveva inviato una lettera direttamente al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedergli di poter muoversi, come appello, per la bonifica dell’ex discarica Metalli Capra di Capriano del Colle. E mai Angelo Giuseppe Zizioli, a capo del gruppo volontari di solidarietà di Azzano Mella e Capriano si sarebbe potuto immaginare di ricevere una risposta. E’ successo nei giorni precedenti a sabato 8 maggio quando ha ricevuto una telefonata e dall’altro capo della cornetta c’era l’ufficio di segreteria del Quirinale. Nella comunicazione da Roma hanno detto di aver inviato la nota al Ministero dell’Ambiente per occuparsene.