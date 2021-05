Borgo San Giacomo, moria di pesci nella roggia Cesaresca

(red.) Uno di questi episodi, andando nel passato, si era registrato nel 2012, poi un altro nell’estate del 2017 e nel maggio del 2019. L’ultimo, in ordine di tempo e come riportato dal Giornale di Brescia, nei giorni precedenti a venerdì 7 maggio. A finire nel mirino è sempre la roggia Cesaresca di Borgo San Giacomo, nella bassa bresciana, dove una sostanza sversata da qualcuno ha provocato una moria di pesci. Sono stati gli abitanti ad allertare la Polizia municipale e le guardie ecologiche volontarie, anche se al momento del loro arrivo ormai il danno era stato commesso e sul posto non si avvertiva più alcun odore sospetto. L’unica consolazione è che solo parte della fauna ittica è stata coinvolta dall’inquinamento. A commettere quello scempio potrebbe essere stata un’azienda agricola.