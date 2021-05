Carpenedolo, magazzino cinese devastato dal rogo: nessun allarme ambientale

(red.) Ci sono volute diverse ore di lavoro ieri, mercoledì 5 maggio, da parte delle squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme che dalla mezzanotte precedente hanno devastato il magazzino merci del negozio Ni-Hao di via Lodetti a Carpenedolo, nella bassa bresciana. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, ha fatto crollare il soffitto dell’edificio e ha interessato anche buona parte della merce presente, anche alcuni fuochi di artificio che sono esplosi. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si sono mossi anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire le cause del rogo. Nel frattempo l’intero edificio è stato sequestrato. Sul luogo sono giunti anche i tecnici dell’Arpa per il timore che l’incendio facesse finire nell’aria sostanze tossiche derivanti dal materiale stoccato nel magazzino. Invece l’allarme è rientrato e per fortuna non ci sono stati nemmeno feriti.