Carpenedolo, vasto incendio in capannone: distrutto magazzino cinese

(red.) Nella notte di martedì 4 maggio è divampato un vasto incendio ai danni di un capannone usato come attività commerciale cinese in via Carlo Lodetti a Carpenedolo, nella bassa bresciana. Le fiamme – le cause sono ancora da accertare – hanno iniziato a levarsi intorno alla mezzanotte e subito è scattata l’allerta ai vigili del fuoco.

Sul posto si sono mosse decine di squadre con vari mezzi per cercare di spegnere il rogo. Sono presenti diverse autoscale e autobotti e per sicurezza si è mossa sul posto anche un’ambulanza in caso di bisogno. Di certo i danni sono molto ingenti e anche l’edificio accanto al capannone, sede di una vetreria, è stato dichiarato inagibile. Delle cause dell’incendio si stanno occupando i carabinieri della stazione locale.