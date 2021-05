Ghedi, frontale tra due auto: una fuori strada, altra si ribalta. Un ferito grave

(red.) Le strade della provincia di Brescia continuano a essere teatro di incidenti, purtroppo anche mortali come quelli accaduti nei giorni precedenti a martedì 4 maggio. Uno degli ultimi in ordine di tempo si è verificato nella tarda mattina di ieri, lunedì 3, sulla strada per Borgosatollo a Ghedi, nella bassa bresciana. Una via che è conosciuta, purtroppo, per i numerosi incidenti avvenuti in passato. Ieri, pochi minuti prima delle 13, è avvenuto un frontale tra due auto, di cui una condotta da un uomo di Leno con al fianco la figlia di 18 anni e l’altra condotta da un 50enne di Borgosatollo.

Proprio questo ha subito le conseguenze peggiori. Gli agenti della Polizia locale di Ghedi sono stati chiamati a raccogliere i rilievi, ma sembra che uno dei veicoli, per cause da accertare, abbia invaso l’altra corsia. Così facendo l’impatto è stato inevitabile e una delle vetture è finita fuori strada, mentre l’altra si è ribaltata. L’allerta ai soccorsi ha fatto giungere sul posto l’automedica, due ambulanze della Croce Bianca di Brescia e della Croce Rossa di Ghedi e anche l’elicottero, oltre ai vigili del fuoco.

Il 50enne di Borgosatollo è stato imbarcato sul velivolo in codice rosso e trasportato all’ospedale Maggiore di Cremona, in prognosi riservata, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’altro conducente, invece, è stato condotto in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Per i soccorsi, ai quali hanno prestato aiuto anche i vigili del fuoco, i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati, la strada è stata chiusa per un’ora. I due mezzi coinvolti nello scontro restano sotto sequestro.